З 10 червня у багатьох областях почався наступний етап послаблення карантинних обмежень. Було дозволено проведення масових заходів з певними обмеженнями та відкриття санаторіїв.

Водночас в Україні спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус. Але поки немає вакцини, навіть тим країнам, які подолали спалахи Covid-19 потрібно проявляти обережність. Що вже казати про нашу державу, яка ще веде боротьбу з інфекцією.

Через складну ситуацію посилити карантин хочуть у Києві. Проте не лише у столиці можуть знадобитися додаткові обмеження.

Факти ICTV розповідають, чому зростає кількість хворих в Україні і чи потрібно послаблювати карантин.

Динаміка захворюваності

Протягом цього тижня в Україні фіксують антирекорди за кількістю захворювань на добу. Однак у багатьох областях продовжують заходи, направленні на пом’якшення карантину.

Починаючи з середи в Україні щоденно фіксують значне зростання кількості хворих. 10 червня повідомили про 525 нових випадків коронавірусу, 11 червня – про 689 хворих, а 12 червня у МОЗ заявили ще про 683 підтвердження Covid-19.

Нині єдиної версії щодо причин зростання кількості хворих немає. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що більше інфікованих коронавірусом стало через те, що усувається черга зразків.

Йдеться про те, що у черзі було багато зразків, які мали протестувати, але почали робити це тільки нещодавно. Тобто зібрані раніше зразки тривалий час знаходилися у черзі. І підвищені показники захворюваності мали бути раніше.

– Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів. Передавали їх в інші лабораторії, для того, щоб протестувати і уникнути черги, дослідження проводили сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра, – сказав Ляшко.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що провина за збільшення кількості інфікованих лежить і на самих українцях. Громадяни починають ігнорувати правила безпеки та обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

– Все залежить від нас. Залежно від того, як ми себе поводитимемо, як поводитиме себе вірус з нами. Якщо ми вирішимо, що його більше немає, він нагадає про себе дуже скоро і дуже сильно. Це може перерости у другу хвилю, – каже очільник МОЗ.

Частково міністр правий, адже щодня збільшується кількість людей, які не зберігають соціальну дистанцію, не носять маски в громадських місцях тощо.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов сказав, що нині потрібно будувати потужну систему, яка допоможе не тільки розібратися у природі нових випадків, але й краще їх контролювати.

– Потрібно визнати, за попередньої влади за протиепідемічною безпекою ми йшли не в тому напрямку. Визнати і швидко будувати модель, яка з 2015 року була побудована в країнах Азії. Німеччина, наприклад, вже її розгорнула і користується плодами. Є потужна мережа лабораторій, ще більш потужна мережа взяття зразків для аналізу. І головне – людський ресурс для відстежування контактів інфікованих осіб, – каже Арістов.

Нещодавно екс-виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун писала про те, що багато українців носять маску як заманеться.

Однак в такому випадку маска взагалі не захищає, тому і носити її на підборідді не має сенсу.

– Дуже часто в метро, магазинах чи наземному транспорті люди носять маску як заманеться. Серед топових варіантів — залишають маску на підборідді, коли вона взагалі не закриває ніс, або ж коли вона не прилягає щільно до обличчя. Будь ласка, не робіть так. Бо в такому випадку маска не спрацьовує як бар’єрний захист та не захистить вас чи людей навколо, тож фактично не матиме сенсу, – написала Супрун.

Нині навіть почали порушувати питання про те, щоб повертатися до жорсткого карантину.

За словами Арістова, зменшити темпи збільшення кількості інфікованих можна або стратегією танцю (тестування і відстежування контактів), або стратегією молоту, яка полягає у введенні періодичних жорстких карантинів.

– Стратегія Молоту в Україні до кінця не спрацювала, оскільки люди не підкорювалися введеними владою обмеженням… Ті самі заходи, які в інших країнах привели до зниження до рівня десятка нових випадків на день, нас вивели на плато на рівні півтисячі на день, – говорить інфекціоніст.

Карантин у Києві

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що система управління карантину найближчим часом не зміниться. Тобто в Україні залишатиметься адаптивний карантин.

Водночас він сказав про те, що карантин можуть посилити у всій країні, якщо ситуація із захворюваністю погіршиться у більш, ніж в 10 областях.

Нині більше 2 тис. хворих спостерігається лише у трьох областях (Львівській, Рівненській, Чернівецькій) та Києві. У столиці навіть говорять про те, щоб посилити обмеження.

Радник мера Києва Володимир Бондаренко завив, що місто поки не готове до послаблення карантину.

– Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями, це означає, що хвороба входить в новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього, – сказав він.

Через це 12 червня відбулося засідання штабу з надзвичайних ситуацій, на якому розглядали питання посилення обмежень.

Щонайменше йдеться про те, щоб не дозволяти:

повноцінне відкриття кафе і ресторанів;

закладів культури;

проведення масових заходів.

Крім того, жителям Києва можуть заборонити відвідування пляжів. За словами мера столиці Віталія Кличка, обмеження стосуватимуться, переважно, місць великого скупчення людей.

– Якщо показник захворюваності в місті сягне 24 хворих на 100 тис. людей, Київ буде змушений повернути частину обмежень. Сьогодні цей показник становить 16 осіб на 100 тис. населення. Відновлення обмежень стосуватиметься, перш за все, місць великого скупчення людей – роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження, – каже мер Києва.

Пов’язано це і з тим, що багато випадків захворювання у місті виявили серед персоналу закладів харчування (ресторани, магазини, супермаркети). За словами голови Держспоживслужби у місті Києві Олега Рубана, загалом їх зафіксували у 35 місцях.

Карантин в областях

Станом на 12 червня до послаблення карантину, окрім Києва, не були готові дев’ять областей:

Чернівецька;

Львівська;

Вінницька

Рівненська;

Київська;

Закарпатська;

Волинська;

Житомирська;

Тернопільська.

Нині в них щонайменше не послаблюватимуть карантин. Лише у Чернівецькій області наприкінці травня дозволили пом’якшити режим в’їзду-виїзду. Інші обмеження залишаються в силі.

У Рівненській та Львівській областях цього тижня також вирішили не послаблювати карантин, а в останній 12 червня його продовжили.

Чи посилюватимуть карантин у зазначених областях? Нині на це питання відповісти важко, потрібно дивитися на динаміку. Тим паче, що на початку червня деякі області вже посилили обмеження.

– Все залежить від обставин у кожній області. Найголовніше, на що потрібно звертати увагу, чи пов’язані між собою ці випадки… Загалом, сьогодні це питання до регіональної влади, адже на національному рівні немає збільшення кількості хворих у геометричній прогресії та перевантаження лікарських установ, – розповідає Арістов.

Зокрема у Закарпатській області посилили контроль за дотриманням карантину. Тобто ретельніше дивитимуться за тим, як заклади громадського харчування дотримуються санітарних норм, як громадяни зберігають дистанцію, носять маски, ведуть себе у громадському транспорті.

А в Житомирській області заборонили працювати закладам культури, громадського харчування на відвідування, проводити богослужіння. Крім того, людям похилого віку рекомендують і надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

Справді, є області, де варто продовжувати ізоляцію, або скасовувати роботу місць, де можливе велике скупчення людей. Однак не потрібно забувати і про вибудовування системи, яка дозволить краще боротися з коронавірусом.

– Необхідно вчетверо збільшити обсяги тестування і законтрактувати медичних розслідувачів. Коли знаходять інфекцію, потрібно починати розслідувати десь 30 контактних осіб (на кожного інфікованого), поміщати їх на карантин і якщо тест позитивний – шукати контакти далі. Тоді можна перевести це все в режим, який працює в країнах Азії. Там не оголошують загальний карантин через те, що вчасно виявляють та ізолюють окремих людей, які є носіями цієї інфекції, – висловлює свою думку Арістов.

Можливо, в Україні і справді пішов другий пік захворювання і владі потрібно потурбуватися про безпеку людей і найбільш безболісне подолання Covid-19.

Однак допоки невідома точна причина збільшення кількості хворих, українцям також не варто забувати про дотримання правил безпеки. Адже і від нас залежить, наскільки жорстким буде цей адаптивний карантин.

Владислав Бомбела