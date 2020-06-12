Як водії приховують номери від камер автофіксації - звіт патрульної поліції

Закрывать сетками и рисовать цифры другим цветом — в Украине водители начали хитрить, чтобы камеры автоматической фотофиксации не распознали номера их авто.

Но эти действия не имеют результата, пишет первый заместитель головы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

— Рассказываю: если даже каким-то образом скрывается номер на авто, полностью или один или несколько символов, а также если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит, — написал чиновник.

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Как водители скрывают номера

Для сокрытия используют посторонние предметы и другие вещи.











Как водители скрывают номера от камер автофиксации — отчет патрульной полиции / 3 фотографии

Как реагирует полиция на скрытые номера

Патрули на дорогах всегда смогут остановить водителей за то, что невозможно прочитать номерной знак.

— Могут остановить и если номер загрязнен, и это не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м. За это предусмотрен штраф в размере 170 грн. За повторное нарушение — штраф 255 грн или общественные работы, или изъятие транспортного средства, — добавил руководитель патрульной полиции.

Автофиксация нарушений ПДД

В Киеве и области с 1 июня заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Было установлено 50 камер видеонаблюдения. После успешного тестирования камеры планируют установить во всех регионах Украины.

Штраф за превышение скорости в Украине сейчас:

на 20 км/ч — 255 грн;

более 50 км/ч — 510 грн.

В Украине допустимое превышение скорости составляет +10 км/ч.

Если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, то его сумма уменьшается на 50%.

Источник: Алексей Билошицкий