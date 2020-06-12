Затуляти сітками та розмальовувати цифри іншим кольором – в Україні водії почали хитрувати, щоб камери автоматичної фотофіксації не розпізнали номери їх авто.

Але ці дії не мають результату, пише перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.

– Розповідаю: якщо навіть якимось чином ховається номер на авто, повністю або один чи кілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно настане, – написав чиновник.

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Як водії приховують номери

Для приховування використовують сторонні предмети та інші речі.











Як водії приховують номери від камер автофіксації – звіт патрульної поліції / 3 фотографии

Як реагує поліція на приховані номери

Патрулі на дорогах завжди зможуть зупинити водіїв за те що неможливо прочитати номерний знак.

– Можуть зупинити і якщо номер забруднений, і це не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м. За це передбачено штраф у розмірі 170 грн. За повторне порушення – штраф 255 грн або громадські роботи, або вилучення транспортного засобу, – додав керівник патрульної поліції.

Автофіксація порушень ПДР

У Києві та області з 1 червня запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Було встановлено 50 камер відеонагляду. Після успішного тестування камери планують встановити у всіх регіонах України.

Штраф за перевищення швидкості в Україні нині:

на 20 км/год – 255 грн;

понад 50 км/год – 510 грн.

Якщо оплатити штраф упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то його сума зменшується на 50%.

В Україні допустиме перевищення швидкості складає +10 км/год.

Джерело: Олексій Білошицький