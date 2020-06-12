Як водії приховують номери від камер автофіксації – звіт патрульної поліції

Затуляти сітками та розмальовувати цифри іншим кольором – в Україні водії почали хитрувати, щоб камери автоматичної фотофіксації не розпізнали номери їх авто.
Але ці дії не мають результату, пише перший заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.
– Розповідаю: якщо навіть якимось чином ховається номер на авто, повністю або один чи кілька символів, і навіть якщо камера автоматичної фіксації не зможе розпізнати знак і зафіксувати це порушення, то відповідальність все одно настане, – написав чиновник.
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Як водії приховують номери
Для приховування використовують сторонні предмети та інші речі.
Як реагує поліція на приховані номери
Патрулі на дорогах завжди зможуть зупинити водіїв за те що неможливо прочитати номерний знак.
– Можуть зупинити і якщо номер забруднений, і це не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м. За це передбачено штраф у розмірі 170 грн. За повторне порушення – штраф 255 грн або громадські роботи, або вилучення транспортного засобу, – додав керівник патрульної поліції.
Автофіксація порушень ПДР
У Києві та області з 1 червня запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Було встановлено 50 камер відеонагляду. Після успішного тестування камери планують встановити у всіх регіонах України.
Штраф за перевищення швидкості в Україні нині:
- на 20 км/год – 255 грн;
- понад 50 км/год – 510 грн.
Якщо оплатити штраф упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то його сума зменшується на 50%.
В Україні допустиме перевищення швидкості складає +10 км/год.
Джерело: Олексій Білошицький