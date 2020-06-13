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Факты / Украина / Политика

Взятку руководителям НАБУ и САП предлагали за закрытие дела экс-министра Злочевского

Самую большую взятку в истории Украины в размер $6 млн предлагали руководителю САП Назару Холодницкому и руководителю НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Взятка руководителям НАБУ и САП - за что предлагали $6 млн

Об этом на брифинге сообщили директора НАБУ и САП.

По их словам, взятка предназначался руководителям правоохранительных органов, чтобы закрыть дело Злочевского, которое касалось содействия овладению средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного Реал Банка.

Взятка же был разделена на две части: $5 млн предназначались руководителям НАБУ и САП, а еще $ 1 млн — посреднику. Всего по делу задержали трех человек, среди них и первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.

— Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения, и был план достичь максимального результата — закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину, — рассказал Артем Сытник.

НАБУ и САП использовали для разоблачения задержанных поддельное постановление о закрытии производства, поскольку перед передачей денег они хотели убедиться, что производство закрыто.

История взятки

Вечером 12 июня, Национальное антикоррупционное бюро задержало одного из бывших чиновников, который предлагал директору НАБУ и главе САП взятку в $ 6 млн— за закрытие дела против него.

Взятку давали за закрытие дела по владельца Burisma Holdings, экс-министра экологии Николая Злочевского.

Источник: САП

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