Хабар керівникам НАБУ і САП - за що пропонували $6 млн

Найбільший хабар в історії України у розмір $6 млн пропонували керівнику САП Назару Холодницькому та очільникові НАБУ Артему Ситнику за закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Про це на брифінгу повідомили директори НАБУ та САП.

За їхніми словами, хабар призначався керівникам правоохоронних органів, щоб закрити справу Злочевського, яка стосувалася сприяння заволодінню коштами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого Реал Банку.

Хабар же був поділений на частини: $5 млн призначались керівникам НАБУ та САП, а ще $1 млн — посереднику. Загалом у справі затримали трьох людей, серед них і перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко.

– Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження, і був план досягти максимального результату — закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського до України, — розповів Артем Ситник.

НАБУ і САП використали для викриття затриманих підроблену постанову про закриття провадження, оскільки перед передачею грошей вони хотіли впевнитися, що провадження закрито.

Історія хабаря

Увечері 12 червня Національне антикорупційне бюро затримало одного з колишніх високопосадовців, який пропонував директору НАБУ та очільнику САП хабар у $6 млн– за закриття справи проти нього.

Хабар давали за закриття справи щодо власника Burisma Holdings, екс-міністра екології Миколи Злочевського.