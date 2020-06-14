Карантин в Украине: какие области не дотягивают к ослаблению

По состоянию на утро 14 июня в Украине Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Они не проходят по критерию инцидентности.

Так, наибольший показатель пока в Волынской области — 33,55 (норма — 12).

Почти не превышает норму Ивано-Франковская область — показатель составляет 12,14.







Киев и 10 областей не соответствуют критериям ослабления карантина / 2 фотографии

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Кроме этого Черновицкая область приближается к превышению показателя занятости коек в больницах.

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, в Украине не планируют усиливать карантин.

Несмотря на то, что последние три дня в стране фиксируют рекордные показатели по количеству инфицированных, пока нет острой необходимости возвращаться к жестоким ограничениям всей стране.