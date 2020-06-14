Карантин в Україні: які області не дотягують до послаблення

Станом на ранок 14 червня в Україні Київ та ще 10 областей не готові до послаблення карантину.

Вони не проходять за критерієм інцидентності.

Так, найбільший показник наразі у Волинській області – 33,55 (норма – 12).

Майже не перевищує норму Івано-Франківська область – показник складає 12,14.







Київ та 10 областей не відповідають критеріям послаблення карантину / 2 фотографии

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Окрім цього Чернівецька область наближається до перевищення показника зайнятості ліжок в лікарнях.

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, в Україні не планують посилювати карантин.

Попри на те, що останні три дні в країні фіксують рекордні показники за кількістю інфікованих, поки немає гострої необхідності повертатися до жорстоких обмежень всій країні.