PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Київ та 10 областей не відповідають критеріям послаблення карантину

Станом на ранок 14 червня в Україні Київ та ще 10 областей не готові до послаблення карантину.

Вони не проходять за критерієм інцидентності.

Так, найбільший показник наразі у Волинській області – 33,55 (норма – 12).

Майже не перевищує норму Івано-Франківська область – показник складає 12,14.

  • Карантин в Україні: які області не дотягують до послаблення
  • Карантин в Україні: які області не дотягують до послаблення
  • Карантин в Україні: які області не дотягують до послаблення
  • Карантин в Україні: які області не дотягують до послаблення
Київ та 10 областей не відповідають критеріям послаблення карантину / 2 фотографии

Читайте: Чи продовжать карантин в Україні після 22 червня – прогнози лікарів

Окрім цього Чернівецька область наближається до перевищення показника зайнятості ліжок в лікарнях.

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, в Україні не планують посилювати карантин.

Попри на те, що останні три дні в країні фіксують рекордні показники за кількістю інфікованих, поки немає гострої необхідності повертатися до жорстоких обмежень всій країні.

Джерело: МОЗ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка