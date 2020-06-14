Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня донора крови 2020.

В этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови проходят под лозунгом Сдавать кровь во имя здорового мира, говорится на сайте Офиса президента.

— Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства, — сказал Зеленский.

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Он убежден, что доступ пациентов к достаточным запасам крови и продуктов крови может быть обеспечено только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству. Это является ключевым компонентом системы национальной безопасности страны.

Всемирный день донора

14 июня все страны отмечают Всемирный день донора. Этот праздник учредили специально, чтобы выразить благодарность донорам и призвать больше людей сдавать кровь.

Три факта о донорстве: