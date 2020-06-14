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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня донора

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня донора крові 2020.

У цьому році заходи в рамках Всесвітнього дня донора крові відбуваються під гаслом Здавати кров в ім’я здорового світу, йдеться на сайті Офісу президента.

– Саме тому закликаю усіх замислитися над вічними людськими цінностями, такими, як співчуття і любов до ближнього, доброта й альтруїзм, що, безперечно, є базовими принципами системи донорства, – сказав Зеленський.

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Він висловив переконання, що доступ пацієнтів до достатніх запасів крові та продуктів крові може бути забезпечено лише завдяки регулярному добровільному та безоплатному донорству. Це є ключовим компонентом системи національної безпеки країни.

Всесвітній день донора

14 червня всі країни відзначають Всесвітній день донора. Це свято заснували спеціально, щоб висловити подяку донорам і закликати більше людей здавати кров.

Три факти про донорство:

  • кожна людина має у середньому 5,5 літрів крові, під час переливання у донора забирають від 350 мл до 450 мл;
  • людина, яка здає кров, має право на вихідний у день здавання зі збереженням денного заробітку;
  • одна донація може врятування життя трьом людям.

Джерело: Офіс президента

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