Безопасно ли украинцам ехать отдыхать на юг — ответ Минздрава

Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области готовы принимать туристов благодаря безопасной эпидемической ситуации там в данный момент.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала.

Кроме возможности для украинцев отдыхать в южных областях, в ближайшее время может возобновиться иностранный туризм, добавил Ляшко.

С 15 июня Украине возобновляет международные перелеты, а с 1 июля ЕС открывается для туристов из тех стран, где активно борются против распространения коронавируса.

В целом инфекция должна отступить с наступлением жаркого лета, считает Ляшко.

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Карантин в Украине не будут ужесточать

Несмотря на то, что 10 областей и Киев еще не готовы к ослаблению карантина, усиливать ограничительные меры в Украине необходимости нет, заявил Ляшко 13 июня.

Также не пугает властей резкое увеличение количества новых случаев инфицирования. Напомним, 12 июня в Украине зафиксировали рекордные 753 случая коронавируса. По состоянию на 14 июня стало известно еще о 648 инфицированных.

При этом ужесточать карантинные меры могут местные власти, так как в Украине действует адаптивный карантин.