Чи безпечно українцям їхати відпочивати на південь – відповідь МОЗ

Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області готові приймати туристів завдяки безпечній епідемічній ситуації там нині.

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі українського телеканалу.

Крім можливості для українців відпочивати у південних областях, найближчим часом може поновитися іноземний туризм, додав Ляшко.

З 15 червня Україна відновлює міжнародні перельоти, а з 1 липня ЄС відкривається для туристів із тих країн, де активно борються проти поширення коронавірусу.

Загалом інфекція повинна відступити з настанням спекотного літа, вважає Ляшко.

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Карантин в Україні не посилюватимуть

Незважаючи на те, що 10 областей і Київ ще не готові до ослаблення карантину, посилювати обмежувальні заходи в Україні необхідності немає, заявив Ляшко 13 червня.

Також не лякає владу різке збільшення кількості нових випадків інфікування. Нагадаємо, 12 червня в Україні зафіксували рекордних 753 випадки коронавірусу. Станом на 14 червня стало відомо ще про 648 інфікованих.

Водночас посилювати карантинні заходи може місцева влада, так як в Україні діє адаптивний карантин.