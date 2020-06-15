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Факты / Украина / Политика

Украина в ТКГ настаивает на восстановлении украинских законов в ОРДЛО

Делегация Украины во время заседания Трехсторонней контактной группы подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также она настаивает на восстановлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений.

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Также представители Украины в ТКГ настаивали, чтобы функционирование мобильной связи на этих территориях обеспечивали украинские операторы.

Кроме того, украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены только три стороны — это Украина, Россия и ОБСЕ.

В целом, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сейчас Украина продолжает поддерживать жизнедеятельность Минского процесса с помощью Германии и Франции.

В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией, постоянно предлагает какие-то идеи и инициативы.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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