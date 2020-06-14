Украина использует наступательную дипломатию для урегулирования ситуации на Донбассе — Кулеба

Минский процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе находится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких.

То есть жизнедеятельность переговоров Украина поддерживает с помощью Германии и Франции. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он отметил, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией, постоянно предлагает какие-то идеи и инициативы.

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Министр объяснил, что использование такого метода — это единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив.

Поскольку в таком случае аргументы РФ о якобы саботаже Минска со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне активных действий дипломатов.

Также такая позиция разрешает показать международным партнерам, что Украина пытается найти решение. Поэтому аргументы России о, условно говоря, плохой Украине безосновательны.

Кроме того, Дмитрий Кулеба, комментируя Минский процесс, уже отмечал, что для дипломатов не существует тупиков.

Он убежден, что нужно искать пути, как мотивировать Россию занять конструктивную позицию, и вместо эскалации в ответ настроиться на решение проблемы.