Украинский ПЕН организует онлайн-резиденцию для иностранных переводчиков

25-31 августа состоится онлайн-резиденция для немецких переводчиков украинской литературы, цель которой — налаживание связей между украинскими авторами и иностранными переводчиками, а также продвижение украинской эссеистики за рубежом.

Результатом проекта станет сборник эссе на тему Будущее, которого мы хотим на украинском и немецком языках.

Десять опытных украинских эссеистов и эссеисток пока начинают работу над эссе. Среди них: Екатерина Ботанова, Владимир Ермоленко, Сергей Жадан, Вахтанг Кебуладзе, Андрей Курков, Тарас Лютый, Таня Малярчук, Тарас Прохасько, Юрий Прохасько, Наталья Сняданко.

Между тем стартует прием заявок от немецких переводчиков. Партнер Украинского ПЕН в этом проекте, немецкое объединение translit e.V., выберет пятерых участников, которые будут приглашены на недельную онлайн-резиденцию для перевода текстов украинских авторов.

В течение семи дней участники онлайн-резиденции в тандемах будут работать над переводами эссе по видеосвязи. Кроме того, состоится пять онлайн-лекций о современной литературе и книжном рынке Украины, жанре эссе и техниках перевода. Доступ к ним получат все желающие на страницах Украинского ПЕН в соцсетях.

В результате сотрудничества украинских авторов и немецких переводчиков выйдет сборник эссе. На украинском языке — уже в сентябре в издательстве Темпора. В будущем планируется публикация перевода книги в одном из немецких издательств.

Андрей Курков, писатель, президент Украинского ПЕН, отметил, что каждый переводчик становится амбассадором страны, с языка которой переводит. У некоторых стран есть тысячи таких амбассадоров, поэтому им хватает культурных связей и узнаваемости. Украина же, по словам писателя, сейчас только на начале долгого пути культурной интеграции с внешним миром.

— Именно поэтому в литературной среде регулярно возникают идеи переводческих конференций и семинаров. Наконец заработала государственная программа поддержки переводов украинской литературы. Украинский ПЕН понимает важность сотрудничества с зарубежными переводчиками. Учитывая тот факт, что жанр эссе приобрел такую ​​популярность среди читателей, мы решили объединить рекламу этого жанра в Украине с одновременным продвижением украинского эссе за рубежом, — отмечает Андрей Курков.

Президент Украинского ПЕН надеется, что результатом онлайн-резиденции станет не только выход сборника в Украине и Германии, но и формирование творческих тандемов автор-переводчик на будущее.

— Знаю, насколько это важно из собственного опыта. Без такого сотрудничества невозможен зарубежный успех ни отдельного писателя, ни литературы в целом, — утверждает Андрей Курков, романы которого переведенына около 40 языков мира.

Философ, писатель, переводчик, куратор проекта Вахтанг Кебуладзе рассказал, почему команда выбрала для эссе тему заседания Генеральной Ассамблеи ООН 2020 Будущее, которого мы хотим.

— Это отнюдь не случайно, ведь в современном мире, где человечеству угрожают экологические кризисы, войны и точечные вспышки насилия, авторитарные режимы и террористические организации, разговор о совместном видении нашего будущего становится крайне актуальным. Актуальность только усиливается глобальным контекстом пандемии и экономического кризиса, а также локальным украинским контекстом российской агрессии против Украины. На этом фоне попытка осмыслить в короткой форме эссе желаемые и нежелательные сценарии нашего будущего действительно интересная, — считает он.

Вахтанг Кебуладзе отмечает, что за последние годы наша страна становилась темой обсуждения в СМИ и интеллектуальных кругах всего мира, однако в них лишь изредка раздавались голоса из Украины. Поэтому одна из главных целей проекта — усилить голос интеллектуальной и культурной общности Украины на международной арене, а также способствовать развитию украинской культурной дипломатии. Для Украины это означает и усиление собственной культурной субъектности.

Руководитель объединения translit e.V., переводчица Клаудия Дате отметила, что когда в Украине происходили такие драматические политические события, как, например, Евромайдан, немецкие читатели интересовались эссеистикой на эту тему в СМИ, но сейчас разговор об Украине затих.

— Это, между прочим, связано со сложностью ситуации. А говорить нужно. Мы слышим голоса одних и тех же мегазвезд, например, Юрия Андруховича или Оксаны Забужко, хотя стоит привлекать и других, знакомить читателей с различными опытами. Я очень надеюсь, что наш совместный с ПЕН проект будет способствовать многоголосию украинских эссеистов в Германии, — отмечает госпожа Дате.

Она также подчеркнула, что работа в онлайн-тандеме с автором — ценный опыт для молодого переводчика. Он поможет понять, что текст — это не только слова, для которых мы находим перевод на другом языке, но и артефакт культурной жизни, тесно связанный с опытом автора и с общественной средой.

А писателю, по словам руководительницы translit e.V, этот проект позволит познакомиться с читательским опытом переводчика, восприятием его текста человеком другой культуры. Эссеистика является одним из фокусных направлений деятельности Украинского ПЕН. В 2013 году ПЕН выступил соучредителем Премии имени Юрия Шевелева, которая вручается за лучшую украинскую книгу эссеистики.

Уже третий год подряд в сентябре организация объявляет фокус-тему, на которую в течение года пишут эссе ведущие украинские интеллектуалы. В частности, в этом году в Издательстве Старого Льва планируется издание книги Мосты вместо стен, в которую войдут эссе украинских авторов, написанные в рамках фокус-темы 2018 года.

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Медиапартнерами онлайн-резиденции выступили Український тиждень, UkraineWorld, Эспрессо, UA Культура, UA: Радио Культура, ICTV. Немецко-украинский проект проходит при поддержке партнерской программы Культура для изменений Украинского культурного фонда и программы MEET UP! Немецко-украинские встречи молодежи фонда Память, ответственность и будущее (EVZ). Украинский ПЕН несет ответственность за содержание.

Украинский ПЕН — культурная и правозащитная общественная организация, объединяющая украинских интеллектуалов — писателей, журналистов, ученых, издателей, переводчиков, правозащитников, культурных менеджеров. Насчитывает 128 членов и является одним из 146 национальных центров Международного ПЕН. Является соучредителем премий имени Василия Стуса, имени Юрия Шевелева и имени Георгия Гонгадзе, а также Харьковской литературной резиденции.

translit e.V. — общественное объединение переводчиков и культурных деятелей, цель которого — содействие культурному обмену между немецкоязычным пространством и Восточной Европой. Существует с 2010 года в Берлине.

К слову, Верховная Рада приняла законопроект №3377, предусматривающий введение системы грантовой поддержки государством сфер, наиболее пострадавших из-за карантина, в частности культуры и туризма.