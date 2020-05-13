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Факты / Украина

Рада введет систему грантовой поддержки культуры и туризма

Верховная Рада голосами 260 народных депутатов приняла за основу законопроект №3377 О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

Этим документом предлагается ввести систему грантовой поддержки государством сфер, которые больше всего пострадали из-за карантина.

В частности, речь идет о предоставлении субсидий на развитие кинопроектов.

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Кроме того, согласно законопроекту, временно, на период карантина до 31 декабря, телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, Верховная Рада 13 мая также приняла в первом чтении законопроект о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

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