В Украине могут повысить штрафы за пребывание без масок в общественном транспорте и помещениях.

Такие нововведение планирует вынести Кабмин на заседание правительства и Верхованой Рады.

— Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Кроме того, глава правительства обратил внимание на роль председателей ОГА в организации мер по недопущению распространения вируса. По его словам, они должны держать ситуацию с Covid-19 под контролем.

С 20 мая в Украине действует адаптивный карантин.

Ограничительные меры будут действовать до 22 июня.

Такая модель карантина позволяет усиливать противоэпидемические ограничения в населенных пунктах и регионах, где фиксируется вспышка коронавируса.