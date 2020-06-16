В Украине могут повысить штрафы за пребывание без масок в общественном транспорте и помещениях.
Такие нововведение планирует вынести Кабмин на заседание правительства и Верхованой Рады.
— Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте: Детские лагеря откроют не раньше 1 июля — Степанов
Кроме того, глава правительства обратил внимание на роль председателей ОГА в организации мер по недопущению распространения вируса. По его словам, они должны держать ситуацию с Covid-19 под контролем.
С 20 мая в Украине действует адаптивный карантин.
Ограничительные меры будут действовать до 22 июня.
Такая модель карантина позволяет усиливать противоэпидемические ограничения в населенных пунктах и регионах, где фиксируется вспышка коронавируса.