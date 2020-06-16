Детские лагеря Украины в 2020 году не откроются ранее 1 июля из-за напряженной ситуацией с коронавирусом, а также риска вспышек других инфекционных заболеваний.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, несмотря на то, что есть необходимость оздоровить более 1,2 млн детей.

— Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По мнению Минздрава, сбор в лагерях детей из разных регионов Украины будет способствовать распространению коронавируса. Также накануне детские лагеря проверили и установили недостаточное внимание к вопросам организации питания и соблюдению санитарно-гигиенических норм.

В связи с распространением коронавируса в Украине лучшим летним отдыхом для ребенка в 2020 году станет поездка в село к родственникам или на дачу.

Такое мнение высказал педиатр Денис Арман.

Он считает, что поездка на море или в лагерь будет не самым лучшим решением организации отдыха для ребенка летом 2020.