PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін хоче збільшити штрафи за порушення маскового режиму

В Україні можуть збільшити штрафи за перебування без масок у громадському транспорті та приміщеннях.

Такі нововведення планує винести Кабмін на засідання уряду і Верховної Ради.

– Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски у приміщеннях ще довго будуть актуальними, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте: Дитячі табори відкриють не раніше 1 липня – Степанов

Крім того, глава уряду звернув увагу на роль голів ОДА в організації заходів щодо недопущення поширення вірусу. За його словами, вони повинні тримати ситуацію з Covid-19 під контролем.

З 20 травня в Україні діє адаптивний карантин.

Обмежувальні заходи будуть діяти до 22 червня.

Така модель карантину дозволяє посилювати протиепідемічні обмеження в населених пунктах і регіонах, де фіксується спалах коронавірусу.

Джерело: Урядовий портал

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка