В Україні можуть збільшити штрафи за перебування без масок у громадському транспорті та приміщеннях.
Такі нововведення планує винести Кабмін на засідання уряду і Верховної Ради.
– Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски у приміщеннях ще довго будуть актуальними, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Крім того, глава уряду звернув увагу на роль голів ОДА в організації заходів щодо недопущення поширення вірусу. За його словами, вони повинні тримати ситуацію з Covid-19 під контролем.
З 20 травня в Україні діє адаптивний карантин.
Обмежувальні заходи будуть діяти до 22 червня.
Така модель карантину дозволяє посилювати протиепідемічні обмеження в населених пунктах і регіонах, де фіксується спалах коронавірусу.