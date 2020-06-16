В настоящее время нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания.

В случае отмены ВНО 2020 об этом сообщит главный санитарный врач или Министерство образования, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тест могут перенести только в том случае, если на 100 тыс. жителей в области будет более 60 активных больных коронавирусом.

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Также если в 50% областей будут превышены три общенациональных показатели:

количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения;

более 50% загруженных коек в опорных больницах;

охват тестированием менее 12 человек в 100 тыс. людей.

ВНО в 2020 году из-за карантина будут проводить с 25 июня по 17 июля.

— Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок, — заявил Шмыгаль.

Пробное ВНО онлайн

Пробная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 15 июня. Но Кабмин неожиданно отменил пробное ВНО и отправил всех сдавать онлайн.

Минфин вернет 45 млн грн, которые собрали из школьников на печать тетрадей для проведения тестирования. Для этого нужно обратиться в региональное отделение Центра оценивания образования и подать заявление.