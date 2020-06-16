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Факти / Україна / Суспільство

Уряд не бачить причин для скасування ЗНО

Нині немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі скасування ЗНО 2020 про це повідомить головний санітарний лікар або Міністерство освіти, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тестування можуть перенести тільки в тому випадку, якщо на 100 тис. жителів у області буде понад 60 активних хворих коронавірусом.

Читайте: Є два сценарії: ЗНО 2020 скасовувати не планують

Також, якщо у 50% областей будуть перевищені три загальнонаціональних показники:

  • кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення;
  • понад 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях;
  • охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. людей.

ЗНО у 2020 році через карантин проводитимуть з 25 червня до 17 липня.

– Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін, – заявив Шмигаль.

Пробне ЗНО онлайн

Пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 15 червня. Але Кабмін несподівано скасував пробне ЗНО та відправив всіх здавати онлайн.

Мінфін поверне 45 млн грн, які зібрали з школярів на друк зошитів для проведення тестування. Для цього потрібно звернутися в регіональне відділення Центру оцінювання освіти і подати заяву.

Джерело: Урядовий портал

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