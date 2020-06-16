Нині немає підстав для скасування або перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання.
У разі скасування ЗНО 2020 про це повідомить головний санітарний лікар або Міністерство освіти, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Тестування можуть перенести тільки в тому випадку, якщо на 100 тис. жителів у області буде понад 60 активних хворих коронавірусом.
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Також, якщо у 50% областей будуть перевищені три загальнонаціональних показники:
- кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення;
- понад 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях;
- охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. людей.
ЗНО у 2020 році через карантин проводитимуть з 25 червня до 17 липня.
– Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін, – заявив Шмигаль.
Пробне ЗНО онлайн
Пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 15 червня. Але Кабмін несподівано скасував пробне ЗНО та відправив всіх здавати онлайн.
Мінфін поверне 45 млн грн, які зібрали з школярів на друк зошитів для проведення тестування. Для цього потрібно звернутися в регіональне відділення Центру оцінювання освіти і подати заяву.