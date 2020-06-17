Как выбрать овощи и ягоды в супермаркете — советы эксперта

Июнь — период свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. Но покупая источники витаминов, стоит быть осмотрительными и обращать внимание на состояние не только самих овощей и фруктов, а и на упаковку и место, где они хранятся.

Об этом рассказал эксперт, защитник прав потребителей Максим Несмиянов. По его словам, стоит быть бдительными с теми продуктами, которые продаются со скидкой. Нередко они бывают испорченными, а это чревато пищевым отравлением.

— Мы видим только вершину айсберга, они такие штуки (овощи и фрукты с плесенью, — Ред.) выкладывают, а потом дальше продают в этой же корзине, — говорит Максим Несмиянов.

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Кроме того, надо обращать внимание на маркировку продукции, если она есть.

Также сами продавцы должны находиться в масках, ведь в стране действует адаптивный карантин.

С июня в Украине традиционно начинается сезон первых ягод, фруктов и овощей.

В этом году цены на них выросли на 2,6 раз.

Рост цен на эту группу продуктов эксперты связывают с неблагоприятными погодными условиями весной, которые уничтожили часть урожая.