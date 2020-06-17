Як вибрати овочі та ягоди в супермаркеті – поради експерта

Червень – період свіжих овочів, фруктів, ягід та зелені. Але купуючи джерела вітамінів, варто бути обачними та звертати увагу на стан не лише самих овочів та фруктів, а і на упаковку та місце, де вони зберігаються.

Про це розповів експерт, захисник прав споживачів Максим Несміянов. За його словами, варто бути пильними з тими продуктами, які продаються зі знижкою. Нерідко вони бувають зіпсованими, а це загрожує харчовим отруєнням.

– Ми бачимо лише вершину айсберга, вони такі штуки (цвілі овочі та фрукти, – Ред.) викладають, а потім далі продають у цьому ж кошику, – говорить Максим Несміянов.

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Крім того, треба звертати увагу на маркування продукції, якщо воно є.

Також самі продавці мають перебувати в масках, адже в країні діє адаптивний карантин.

З червня в Україні традиційно починається сезон перших ягід, фруктів та овочів.

Цьогоріч ціни на них зросли на 2,6 разів.

Зростання цін на цю групу продуктів експерти пов’язують з несприятливими погодними умовами навесні, які знищили частину врожаю.