Як вибрати овочі та ягоди в супермаркеті – поради експерта

Червень – період свіжих овочів, фруктів, ягід та зелені. Але купуючи джерела вітамінів, варто бути обачними та звертати увагу на стан не лише самих овочів та фруктів, а і на упаковку та місце, де вони зберігаються.
Про це розповів експерт, захисник прав споживачів Максим Несміянов. За його словами, варто бути пильними з тими продуктами, які продаються зі знижкою. Нерідко вони бувають зіпсованими, а це загрожує харчовим отруєнням.
– Ми бачимо лише вершину айсберга, вони такі штуки (цвілі овочі та фрукти, – Ред.) викладають, а потім далі продають у цьому ж кошику, – говорить Максим Несміянов.
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Крім того, треба звертати увагу на маркування продукції, якщо воно є.
Також самі продавці мають перебувати в масках, адже в країні діє адаптивний карантин.
З червня в Україні традиційно починається сезон перших ягід, фруктів та овочів.
Цьогоріч ціни на них зросли на 2,6 разів.
Зростання цін на цю групу продуктів експерти пов’язують з несприятливими погодними умовами навесні, які знищили частину врожаю.