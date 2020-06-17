PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як вибрати овочі та ягоди в супермаркеті – поради експерта

Червень – період свіжих овочів, фруктів, ягід та зелені. Але купуючи джерела вітамінів, варто бути обачними та звертати увагу на стан не лише самих овочів та фруктів, а і на упаковку та місце, де вони зберігаються.

Про це розповів експерт, захисник прав споживачів Максим Несміянов. За його словами, варто бути пильними з тими продуктами, які продаються зі знижкою. Нерідко вони бувають зіпсованими, а це загрожує харчовим отруєнням.

– Ми бачимо лише вершину айсберга, вони такі штуки (цвілі овочі та фрукти, – Ред.) викладають, а потім далі продають у цьому ж кошику, – говорить Максим Несміянов.

Читайте: В Україні подешевшала полуниця: чому і скільки коштує ягода

Крім того, треба звертати увагу на маркування продукції, якщо воно є.

Також самі продавці мають перебувати в масках, адже в країні діє адаптивний карантин.

З червня в Україні традиційно починається сезон перших ягід, фруктів та овочів.

Цьогоріч ціни на них зросли на 2,6 разів.

Зростання цін на цю групу продуктів експерти пов’язують з несприятливими погодними умовами навесні, які знищили частину врожаю.

Джерело: Ранок у великому місті

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка