19 июня — это дата, которая обозначает 100 дней с начала карантина в Украине. Именно столько длятся ограничения, связанные со вспышкой коронавируса Covid-19 в Украине.

Сейчас в нашей стране действует адаптивный карантин, благодаря которому во многих областях произошли послабления.

Однако создается впечатление, что вместе с ограничениями для людей исчезла и сама инфекция. Многие игнорируют масочный режим, не соблюдают социальную дистанцию.

В то же время мы видим, что количество больных бьет все новые и новые рекорды. И возникает закономерный вопрос: правильно ли власть сделала, что начала снимать карантин?

Факты ICTV рассказывают, как изменилось поведение людей за время карантина, и чем действительно опасен Covid-19.

Неприятные привычки украинцев

Хочется вспомнить о начале карантина. Когда за неделю улицы опустели, большинство случайных прохожих, которые осмеливались выйти из дома, носили маску и старались сохранять дистанцию.

В магазин все заходили в масках и пытались покупать столько продуктов, чтобы длительное время не покидать дом и не подвергать себя и других опасности.

Прошло 100 дней, некоторые ограничения сняли, чтобы начать возвращение к более-менее нормальной жизни в Украине. Однако количество больных растет и сейчас превышает отметку в 34 тыс.

Однако поведение людей за это время очень изменилось. Несмотря на увеличение количества больных, украинцы все меньше и меньше придерживаются хотя бы минимальных мер безопасности.

Даже в общественных местах есть случаи, когда люди не придерживаются такого элементарного правила как ношение маски. Например, в магазине был случай, когда мужчина пришел туда вообще без маски и разговаривал по телефону.

— Видел продавцов в магазине и в сервисных центрах без масок. А с детьми так и вообще многие гуляют не надевая маску, — рассказывает житель столицы Юрий.

Проблемы есть и с теми, кто носит маску на одном ухе, подбородке, или вообще считает, что ее не нужно надевать. И при этом такие люди не придают значения тому, что кашляют рядом с кем-то.

— Недавно я был на улице, навстречу мне идет мужчина, у которого маска была на подбородке. Вскоре после того, как я его увидел, он начал кашлять так, что было слышно “на всю улицу”, — говорит киевлянин Иван.

Соблюдение социальной дистанции также является проблемой для жителей Украины. По меньшей мере такой вывод можно сделать, если пройтись по улицам столицы.

Парки и скверы заполнены людьми, которые даже не пытаются держать дистанцию. А в дополнение к этому не носят маски. Летние террасы кафе часто заполнены посетителями несмотря на то, что и там рекомендуют придерживаться определенных мер безопасности.

Отличным примером пренебрежением правилами стал матч Минай — Динамо. Да, никаких болельщиков на трибунах не было, однако люди все равно собрались для того, чтобы посмотреть, как играют команды.

Все бы ничего, но опять наблюдалась “прекрасная” ситуация. Все без масок и не соблюдают дистанцию.

Возможно многие уже забыли о том, насколько страшным может быть Covid-19, если он будет протекать с большим количеством симптомов.

Чем страшен коронавирус

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы показать людям, как это действительно страшно.

— Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу, — сказал глава государства.

Его удалось отговорить, но всего через несколько дней инфекцию обнаружили у жены президента Елены Зеленской. После получения диагноза она сообщила у себя в Facebook, что это должно стать сигналом для всех украинцев о том, что еще рано терять бдительность.

❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може… Опубликовано Олена Зеленська Пятница, 12 июня 2020 г.

Сейчас же первую леди госпитализировали в одну из столичных больниц. У Зеленской внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, ее состояние стабильное.

Есть много историй о том, как люди без особых проблем переносят болезнь и выздоравливают. Но есть и такие истории, где пациентам приходится бороться за свою жизнь. И не всегда успешно.

Представим ситуацию, когда человек подхватывает коронавирус. Что происходит в организме в таком случае?

Начинается инкубационный период болезни, во время которого инфекция начинает наносить вред организму. Коронавирус распространяется на трахеи, бронхи и легкие.

Конечно, существует возможность, что вирус не зайдет так далеко, но если он уже окажется в легких, то следует ожидать худших симптомов.

Частично они проявляются из-за болезни, частично — из-за борьбы организма с ней. Попадая в легкие коронавирус начинает атаковать их клетки. Зараженные части отмирают и отделяются, заполняя легкие.

Кроме того, этот процесс негативно влияет и на реснички, которые отвечают за то, чтобы в дыхательных путях не было лишней грязи и слизи.

В легких возникает воспаление, которое распространяется с течением времени. Именно поэтому у людей возникают такие симптомы, как сухой кашель и одышка. Часто они сопровождаются сильной усталостью.

Однако самое худшее начинается даже не тогда, когда инфекция начинает “хозяйничать” в организме, а тогда, когда иммунная система дает отпор.

— Инфекция превращает легкие в, так сказать, коронавирусную фабрику. Там производится все больше и больше вируса… Когда начинается иммунный ответ организма, то легкие заполняются жидкостью. То есть сама иммунная система может стать причиной осложнений, поскольку из-за заполнения легких жидкостью они хуже выполняют функцию насыщения крови кислородом, — рассказывает доктор Пайяль Коли.

Переживать это как минимум трудно. Но в худших случаях возникнет острый респираторный дистресс-синдром, который чаще всего становится причиной смерти.

В комментарии Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал, насколько страшным может быть коронавирус в тяжелых и критических случаях.

— При Covid-19 стремительно развивается острый респираторный дистресс-синдром, поэтому это и особо опасная инфекция… Клинические проявления в первые двое суток как при ОРВИ, на третьи сутки идет резкое ухудшение, повышение температуры. А потом уже развивается острый респираторный дистресс-синдром и человек погибает. Клинических проявлений во время проведения рентген-диагностики в это же время нет, — говорит Кравченко.

По его словам, пациент с тяжелой формой коронавируса умирает в очень страшных условиях. Осознавая, что происходит, он перестает дышать и это та ужасная картина, которую любой запомнил на всю жизнь, если бы однажды увидел.

Из-за воспаления в организме активизируется иммунная система, которая начинает уничтожать инфекцию. Однако иногда она начинает бороться и со здоровыми клетками, вызывая больше осложнений.

— У молодых людей очень крепкая иммунная система, и иногда бывает так, что она отвечает на угрозу слишком сильно. Не только вирус, но и иммунный ответ на него вызывают осложнения, — говорит Коли.

С осложнениями от Covid-19 возникает и необходимость в применении аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Далеко не самая приятная процедура, но она не гарантирует того, что человек выздоровеет.

— Во время развития острого респираторного дистресс-синдрома ИВЛ уже неэффективны (в критической форме заболевания, — Ред.), ведь в результате воспаления легких они теряют свою функцию. И даже при условии насыщения их кислородом с помощью ИВЛ ничего не меняется. А на месте воспаления стремительно развивается фиброз (уплотнение соединительной ткани). В результате легкие теряют эластичность и свою функцию. Тогда человека может спасти только искусственное легкое… Если объем фиброза значительный, легкие не восстанавливаются и человека можно спасти только трансплантацией легких, — рассказывает председатель Национальной медицинской палаты.

По данным журнала Nature reviews disease primers, около 30-40% случаев острого респираторного дистресс-синдрома завершаются смертью пациента.

Почему важно соблюдать правила безопасности

Сейчас мы видим, что статистика заболеваемости в Украине только растет и 18 июня зафиксировали новый рекорд — 829 новых подтвержденных случаев за сутки.

Есть предположение, что на такую ​​негативную статистику повлияло и поведение украинцев, которые все чаще пренебрегают рекомендациями по обеспечению безопасности себя и окружающих от коронавируса.

Ученым мало что известно об иммунитете от коронавируса, ведь сама инфекция появилась на их “радарах” не так давно. Во-первых, мы не знаем, как долго он активен, ведь были случаи, когда люди повторно подхватывали Covid-19.

Во-вторых, коллективного иммунитета еще нет. По разным оценкам, около 5-7% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу, в Украине этот показатель несколько меньше.

А для коллективного иммунитета необходимо, чтобы он был примерно у 60-70% населения.

То есть сейчас у большинства граждан организм просто не приспособлен к борьбе с ним. Поэтому существует большая вероятность того, что при контакте с больным коронавирусом здоровый человек заболеет.

И здесь кроется еще одно коварство инфекции — безсимптомность. Есть пациенты, которые болеют Covid-19 и даже не подозревают об этом, поскольку у них нет симптомов, либо они настолько минимальны, что на них можно и не обратить внимание.

А те, кто выздоровели, и не имеют симптомов, могут некоторое время носить в себе инфекцию и подвергать опасности других. Поэтому необходимо носить маску, ведь она защищает других от вас. Особенно на небольших расстояниях.

Если у вас по каким-то причинам нет маски (и даже если она есть), то стоит держать дистанцию ​​в 1,5-2 м. Так уменьшается угроза того, что вирус “долетит” к другому человеку.

Нужно помнить, что с увеличением количества больных коронавирусом, увеличивается и нагрузка на медицинскую систему страны. Пока она держится, однако если количество больных будет сильно расти, то страна может оказаться в ситуации, когда даже тяжелобольных не смогут принимать, ведь просто нет мест.

Кроме того, могут пойти и на такой шаг, как усиление карантина, вместо постепенного ослабления. А его последствия непременно почувствует экономика, а за ней — карманы всех жителей Украины.

Поэтому сейчас как никогда важно носить маску и дистанцироваться от других. Ваши необдуманные действия могут привести к тому, что Covid-19 передастся кому-то еще, а тот человек заразит еще одного, и у него уже проявятся самые худшие симптомы, которые могут привести к смерти.

Владислав Бомбела