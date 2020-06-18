19 червня – це дата, яка позначає 100 днів від початку карантину в Україні. Саме стільки тривають обмеження, пов’язані зі спалахом коронавірусу Covid-19 в Україні.

Нині в нашій державі діє адаптивний карантин, завдяки якому у багатьох областях відбулися послаблення.

Проте складається враження, що разом з обмеженнями для людей зникла і сама інфекція. Багато хто ігнорує масковий режим, не дотримується соціальної дистанції.

Водночас ми бачимо, що кількість хворих б’є все нові і нові рекорди. І постає закономірне питання: чи правильно влада зробила, що почала знімати карантин?

Факти ICTV розповідають, як змінилася поведінка людей за час карантину, і чим дійсно небезпечний Covid-19.

Неприємні звички українців

Хочеться згадати про початок карантину. Коли за тиждень вулиці спорожніли, більшість тих випадкових перехожих, які осмілювалися вийти з дому, носили маску і намагалися зберігати дистанцію.

До магазину всі заходили в масках і намагалися купувати стільки продуктів, щоб тривалий час не покидати домівку і не наражати себе та інших на небезпеку.

Пройшло 100 днів, деякі обмеження зняли, щоб почати повернення до більш-менш нормального життя в Україні. Проте кількість хворих зростає і нині перевищує позначку у 34 тис.

Однак поведінка людей за цей час дуже змінилася. Не дивлячись на збільшення кількості хворих, українці все менше і менше дотримуються бодай мінімальних заходів безпеки.

Навіть у громадських місцях є випадки, коли люди не дотримуються такого елементарного правила як носіння маски. Наприклад, у магазині був випадок, коли чоловік прийшов туди взагалі без маски і розмовляв по телефону.

– Бачив продавців у магазині і в сервісних центрах без масок. А з дітьми так і взагалі багато хто гуляє не надягаючи маску, – розповідає житель столиці Юрій.

Проблеми є і з тими, хто носить маску на одному вусі, підборідді, або взагалі вважає, що її не потрібно надягати. І водночас такі люди не надають значення тому, що кашляють поряд з кимось.

– Нещодавно я був на вулиці, назустріч мені йде чоловік, у якого маска була на підборідді. Незадовго після того, як я його побачив, він почав кашляти так, що було чутно “на всю вулицю”, – каже киянин Іван.

Збереження соціальної дистанції також є проблемою для жителів України. Щонайменше такий висновок можна зробити, якщо пройтися вулицями столиці.

Парки і сквери заповнені людьми, які навіть не намагаються тримати дистанцію. А на додаток до цього не носять маски. Літні тераси кафе часто заповнені відвідувачами попри те, що і там рекомендують дотримуватися певних заходів безпеки.

Чудовим прикладом нехтуванням правилами став матч Мінай – Динамо. Так, жодних вболівальників на трибунах не було, однак люди все одно зібралися для того, щоб подивитися, як грають команди.

Все б нічого, але знову спостерігалася “чудова” ситуація. Всі без масок і не дотримуються дистанції.

Можливо багато хто вже забув про те, наскільки страшним може бути Covid-19, якщо він протікатиме з великою кількістю симптомів.

Чим страшний коронавірус

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, як це справді страшно.

– Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу, – сказав глава держави.

Його вдалося відмовити, але всього через кілька днів інфекцію виявили у дружини президента Олени Зеленської. Після отримання діагнозу вона повідомила у себе у Facebook, що це має стати сигналом для всіх українців про те, що ще зарано втрачати пильність.

❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може… Опубликовано Олена Зеленська Пятница, 12 июня 2020 г.

Нині ж першу леді госпіталізували до однієї зі столичних лікарень. У Зеленської позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості, її стан стабільний.

Є багато історій про те, як люди без особливих проблем переносять хворобу і одужують. Але є й такі історії, де пацієнтам доводиться боротися за своє життя. І не завжди успішно.

Уявімо ситуацію, коли людина підхоплює коронавірус. Що відбувається в організмі в такому випадку?

Починається інкубаційний період хвороби, під час якого інфекція починає наносити шкоду організму. Коронавірус розповсюджується на трахеї, бронхи і легені.

Звичайно, існує можливість, що вірус не зайде так далеко, але якщо він вже опиниться в легенях, то варто очікувати найгірших симптомів.

Частково вони проявляються через хворобу, частково – через боротьбу організму з нею. Потрапляючи в легені коронавірус починає атакувати їхні клітини. Заражені частини відмирають і відокремлюються, заповнюючи легені.

Крім того, цей процес негативно впливає і на війки, які відповідають за те, щоб у дихальних шляхах не було зайвого бруду і слизу.

У легенях виникає запалення, яке розповсюджується з плином часу. Саме через це у людей виникають такі симптоми, як сухий кашель і задишка. Часто вони супроводжуються сильною втомою.

Однак найгірше починається навіть не тоді, коли інфекція починає “хазяйнувати” в організмі, а тоді, коли імунна система дає відсіч.

– Інфекція перетворює легені на, так би мовити, коронавірусну фабрику. Там виробляється все більше і більше вірусу… Коли починається імунна відповідь організму, то легені заповнюються рідиною. Тобто сама імунна система може стати причиною ускладнень, оскільки через заповнення легень рідиною вони гірше виконують функцію насичення крові киснем, – розповідає доктор Паял Колі.

Переживати це щонайменше важко. Але у найгірших випадках виникне гострий респіраторний дистрес-синдром, який найчастіше стає причиною смерті.

У коментарі Фактам ICTV голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, наскільки страшним може бути коронавірус у важких та критичних випадках.

– При Covid-19 дуже стрімко розвивається гострий респіраторний дистрес-синдром, тому це і є особливо небезпечна інфекція… Клінічні прояви у перші дві доби як при ГРВІ, на третю добу йде різке погіршення, підвищення температури. А потім вже розвивається гострий респіраторний дистрес-синдром і людина гине. Клінічних проявів під час проведення рентген-діагностики у цей короткий час немає, – каже Кравченко.

За його словами, пацієнт з важкою формою коронавірусу помирає в дуже страшних умовах. Усвідомлюючи, що відбувається, він перестає дихати і це та жахлива картина, яку б будь-хто запам’ятав на все життя, якби одного разу побачив.

Через запалення в організмі активізується імунна система, яка починає знищувати інфекцію. Проте інколи вона починає боротися і зі здоровими клітинами, викликаючи більше ускладнень.

– У молодих людей дуже міцна імунна система, й інколи буває так, що вона відповідає на загрозу занадто сильно. Не лише вірус, але й імунна відповідь на нього викликають ускладнення, – каже Колі.

З ускладненнями від Covid-19 виникає і необхідність у застосуванні апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легень). Далеко не найприємніша процедура, проте вона не гарантує того, що людина одужає.

– Під час розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому ШВЛ вже неефективні (у критичній формі захворювання, – Ред.), адже внаслідок запалення легень вони втрачають свою функцію. І навіть за умови насичення їх киснем за допомогою ШВЛ нічого не змінюється. А на місці запалення стрімко розвивається фіброз (ущільнення сполучної тканини). Внаслідок цього легені втрачають еластичність і свою функцію. Тоді людину може врятувати лише штучна легеня… Якщо об’єм фіброзу значний, легені не відновлюються і людину можна врятувати лише трансплантацією легень, – розповідає голова Національної медичної палати.

За даними журналу Nature reviews disease primers, близько 30-40% гострого респіраторного дистрес-синдрому завершуються смертю пацієнта.

Чому важливо дотримуватися правил безпеки

Нині ми бачимо, що статистика захворюваності в Україні лише зростає і 18 червня зафіксували новий рекорд – 829 нових підтверджених випадків за добу.

Є припущення, що на таку негативну статистику вплинула і поведінка українців, які дедалі частіше нехтують рекомендаціями щодо убезпечення себе та оточуючих від коронавірусу.

Вченим мало що відомо про імунітет від коронавірусу, адже сама інфекція з’явилася на їхніх “радарах” не так давно. По-перше, ми не знаємо, як довго він активний, адже були випадки, коли люди повторно підхоплювали Covid-19.

По-друге, колективного імунітету ще немає. За різними оцінками, близько 5-7% населення Землі мають імунітет до коронавірусу, в Україні цей показник дещо менший.

А для колективного імунітету необхідно, щоб він був приблизно у 60-70% населення.

Тобто нині у більшості громадян організм просто не пристосований до боротьби з ним. Тому існує велика ймовірність того, що під час контакту з хворим на коронавірус здорова людина захворіє.

І тут криється ще одна підступність інфекції – безсимптомність. Є пацієнти, які хворіють на Covid-19 і навіть не підозрюють цього, оскільки в них немає симптомів, або вони настільки мінімальні, що на них можна і не звернути увагу.

А ті, хто одужали, і вже не мають симптомів, можуть певний час носити в собі інфекцію та наражати на небезпеку інших. Тому необхідно носити маску, адже вона захищає інших від вас. Особливо на невеликих відстанях.

Якщо у вас з якихось причин немає маски (та й навіть якщо вона є), то варто тримати дистанцію у 1,5-2 м. Так зменшується загроза того, що вірус “долетить” до іншої людини.

Потрібно пам’ятати, що зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, збільшується і навантаження на медичну систему країни. Поки вона тримається, проте якщо кількість хворих сильно зростатиме, то країна може опинитися в ситуації, коли навіть важкохворих не зможуть приймати, адже просто немає місць.

Крім того, можуть піти і на такий крок, як посилення карантину, замість поступового послаблення. А його наслідки неодмінно відчує економіка, а за нею – кишені всіх жителів України.

Тому нині як ніколи важливо носити маску і дистанціюватися від інших. Ваші необдумані дії можуть призвести до того, що Covid-19 передасться комусь ще, а та людина заразить ще одну, і в неї вже проявляться найгірші симптоми, які можуть призвести до смерті.

Владислав Бомбела