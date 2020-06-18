Вільногірський ГМК відновив роботу за новими умовами контрактів

Філія Об’єднаної гірничо-хімічної компанії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат відновив роботу за новими контрактами, що передбачають повну передоплату за продукцію підприємства.

Робота Вільногірського гірничо-металургійного комбінату була припинена після розпорядження т. в. о. голови ОГХК Пітера Девіса про заборону відвантаження продукції ОГХК за контрактами, укладеними старим менеджментом за цінами нижче ринкових, які також несли в собі загрозу повної відсутності оплати.

– За період зупинки виробництва керівництву ОГХК вдалося знайти нових надійних контрагентів, співпраця з якими відбуватиметься на вигідних умовах в діапазоні середніх і вище середніх ринкових цін. Це дозволить капіталізувати підприємство напередодні приватизації і забезпечить можливість поступово підвищувати зарплату працівникам філій, – зазначають в компанії.

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Тепер контракти підприємство укладає тільки безпосередньо з покупцями без залучення посередників. Головна умова поставок – повна передоплата без можливості відтермінування платежів.

– Зараз ми вже маємо достатній пул надійних клієнтів, з якими починаємо співпрацювати. Відповідно, це дає нам можливість відновити виробництво навіть раніше запланованих термінів, – повідомив Артур Сомов, заступник т. в. о. голови ОГХК.

Зазаначимо, що ОГХК, до складу якого входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, належить до переліку підприємств великої приватизації. ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини в світі.

Джерело: Фонд державного майна