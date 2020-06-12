Занятость в украинской металлургии сохраняется в условиях экономического кризиса

Украинские горно-металлургические предприятия не увольняют рабочих, несмотря на кризис в экономике.

— В период карантина на АрселорМиттал Кривой Рог не было сокращений рабочих, связанных с началом коронавирусного кризиса. Изменение количества рабочих было связано с запланированным закрытием объектов, которые устарели и наносили вред окружающей среде, внедрением нового оборудования и технологий. Высвободившиеся рабочие, по их согласию, были максимально трудоустроены на другие рабочие места, — рассказали в прес-службе предприятия.

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В группе Метинвест подчеркивают, что традиционно снижают административные затраты, а сохранение рабочих мест в приоритете для компании. На предприятиях Ferrexpo также ни один сотрудник не был сокращен или отправлен в отпуск без сохранения заработной платы по причине карантина. А Побужский ферроникелевый комбинат даже увеличил количество сотрудников.

— Мы заполнили 15 вакансий. Это связано не только с повышением зарплаты в конце 2019 года, а и тем фактом, что люди перестали массово уезжать на заработки в Европу, — рассказал в комментарии генеральный директор предприятия Денис Шевченко.

К слову, группа Метинвест решила отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса.

Источник: Минпром