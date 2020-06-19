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Факты / Украина / Общество

Возвращаются 14 украинских моряков, которые три года провели в тюрьмах Ливии

14 украинских моряков судна Рута три года провели в ливийской тюрьме.

Сейчас они возвращаются в Украину, сообщили в фонде помощи морякам Ассоль.

Специальный авиарейс ожидается около 13.00 в Киеве. Моряков будут встречать родственники.

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Экипаж танкера Рута задержали в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии. Обвинили в незаконной перевозке нефти.

Моряки объявили голодовку

Экипаж разместили в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджуре. Следствие закончилось через восемь месяцев после ареста.

Экипаж судна Рута объявил голодовку в тюрьме. 29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение отпустить их.

Судно принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года в аренде в компании Manchester Shipping S.A.

Согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Источник: Ассоль

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