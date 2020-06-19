Повертаються 14 українських моряків, які три роки провели у в’язницях Лівії

14 українських моряків судна Рута три роки провели в лівійській в’язниці.
Нині вони повертаються в Україну, повідомили у фонді допомоги морякам Ассоль.
Спеціальний авіарейс очікується біля 13 у Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.
Читайте: Біля берегів Мексики знайшли мертвого українського моряка
Екіпаж танкера Рута затримали у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії. Звинуватили у незаконному перевезенні нафти.
Моряки оголосили голодування
Екіпаж розмістили в одній з в’язниць Триполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через вісім місяців після арешту.
Екіпаж судна Рута оголосив голодування у в’язниці. 29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі прийняв рішення відпустити їх.
Судно належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року в оренді у компанії Manchester Shipping S.A.
Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.
Джерело: Ассоль