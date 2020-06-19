Повертаються 14 українських моряків, які три роки провели у в’язницях Лівії

14 українських моряків судна Рута три роки провели в лівійській в’язниці.

Нині вони повертаються в Україну, повідомили у фонді допомоги морякам Ассоль.

Спеціальний авіарейс очікується біля 13 у Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.

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Екіпаж танкера Рута затримали у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії. Звинуватили у незаконному перевезенні нафти.

Моряки оголосили голодування

Екіпаж розмістили в одній з в’язниць Триполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через вісім місяців після арешту.

Екіпаж судна Рута оголосив голодування у в’язниці. 29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі прийняв рішення відпустити їх.

Судно належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року в оренді у компанії Manchester Shipping S.A.

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Джерело: Ассоль