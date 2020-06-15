Диджитал-музей. Как современные технологии помогают в создании центра Холокоста Бабий Яр

Создание мемориального центра Холокоста Бабий Яр в 2020 году перешло в стадию практической реализации. Утвердили архитектурную концепцию и текущие проекты.

Наблюдательный совет в условиях пандемии собрался в формате онлайн-конференции, и чтобы подтвердить принцип прозрачности — заседание было доступно в интернете.

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Но главная цель фонда не только прозрачность, а чтобы мир узнал о трагедии Бабьего Яра. Все воспоминания и информацию будут прорабатывают ученые — чтобы они были доступны будущим поколениям.

Бабий Яр — это трагедия тысяч человек. Здесь расстреливали и евреев, и украинцев, в частности, членов ОУН, советских подпольщиков, цыган.

Благодаря современным технологиям исследователи мемориального центра нашли новые уникальные знания о трагедии Холокоста в Бабьем Яру.

Совместно с Центром пространственных технологий определили точные места расстрелов — до сих пор это было тайной. Использовали 3D-моделирования.

Исследователи фонда работают для того, чтобы мемориальный центр превратился в музейное учреждение по самым высоким мировым стандартам и стал частью современного Киева.

В партнерстве с украинским кинорежиссером Сергеем Лозницей фонд Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр запускает проект Бабий Яр: Контекст, финалом которого станет выпуск документального полнометражного фильма о Бабьем Яре.

Проект основывается на работе с уникальными документальными архивными видео из государственных и частных архивов Украины, России и Германии.

Также фондом будет реализован проект Модель Бабьего Яра, в рамках которого совместно с Центром пространственных технологий идентифицированы точные локации мест расстрелов, которые были до сих пор не известны.