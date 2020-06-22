Возле затонувшего танкера Delfi в Одессе произошла утечка топлива. В связи с этим содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза.

Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, несмотря на то что разлив локализован с помощью сорбента, в море запрещено купаться.

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Также он добавил, что танкер должны были убрать до начала курортного сезона, но не сделали этого.

Малеваный предположил, что танкер пролежит на пляже до осени.

— Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода, — резюмировал он.

Танкер Delfi затонул из-за удара в волнорез в ноябре 2019 года. Тогда с танкера выпали бочки и начал вытекать мазут.

На борту находились трое членов экипажа. Капитан отказался подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым было невозможно. Все члены экипажа выжили.

Спустя семь месяцев власти Одессы заявили, что будут судиться с владельцем танкера Delfi из-за утечки нефтепродуктов в море. Танкер шел под флагом Молдовы.

Фото: Андрей Малеваный