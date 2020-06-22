С 22 июня в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти.

Регионы, где требуется жесткий карантин, будут определять по новой методике, выписали в постановлении Кабмина №500.

В то же время постановление не применяются к внутренним и международным авиационным пассажирским перевозкам.

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Новая методика имеет следующие пункты:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Рекомендации Минздрава

Как будцт усиливать карантин. Что могут запретить:

проведения массовых мероприятий;

деятельность гостиниц;

работу метрополитена и перевозок пассажиров;

посещение детсадов;

работу фитнес-центров и спортзалов.

Где больше всего случаев коронавируса

По данным Центра общественного здоровья больше случаев Covиd-19 зафиксировано в:

в Киеве;

в Черновицкой области;

во Львовской области;

в Ровенской области;

в Киевской области.

Коронавирус в Украине 22 июня

В Украине третий день подряд идет уменьшение количества больных коронавирусом. По состоянию на 22 июня инфекцию обнаружили у 37 241 украинцев. За минувшие сутки подтвердили еще 681 случай.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области — 200 человек. Также много больных в Ровенской области — 91 случай и Волынской области — 70.

От осложнений умерли 1 012 человек, в сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 человека, 133 — в сутки.