С 22 июня в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти.
Регионы, где требуется жесткий карантин, будут определять по новой методике, выписали в постановлении Кабмина №500.
В то же время постановление не применяются к внутренним и международным авиационным пассажирским перевозкам.
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Новая методика имеет следующие пункты:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.
Рекомендации Минздрава
Как будцт усиливать карантин. Что могут запретить:
- проведения массовых мероприятий;
- деятельность гостиниц;
- работу метрополитена и перевозок пассажиров;
- посещение детсадов;
- работу фитнес-центров и спортзалов.
Где больше всего случаев коронавируса
По данным Центра общественного здоровья больше случаев Covиd-19 зафиксировано в:
- в Киеве;
- в Черновицкой области;
- во Львовской области;
- в Ровенской области;
- в Киевской области.
Коронавирус в Украине 22 июня
В Украине третий день подряд идет уменьшение количества больных коронавирусом. По состоянию на 22 июня инфекцию обнаружили у 37 241 украинцев. За минувшие сутки подтвердили еще 681 случай.
Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области — 200 человек. Также много больных в Ровенской области — 91 случай и Волынской области — 70.
От осложнений умерли 1 012 человек, в сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 человека, 133 — в сутки.