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Факты / Украина / Общество

С 22 июня могут усилить карантин в отдельных регионах — постановление Кабмина

С 22 июня в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти.

Регионы, где требуется жесткий карантин, будут определять по новой методике, выписали в постановлении Кабмина №500.

В то же время постановление не применяются к внутренним и международным авиационным пассажирским перевозкам.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Новая методика имеет следующие пункты:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Рекомендации Минздрава

Как будцт усиливать карантин. Что могут запретить:

  • проведения массовых мероприятий;
  • деятельность гостиниц;
  • работу метрополитена и перевозок пассажиров;
  • посещение детсадов;
  • работу фитнес-центров и спортзалов.

Где больше всего случаев коронавируса

По данным Центра общественного здоровья больше случаев Covиd-19 зафиксировано в:

  • в Киеве;
  • в Черновицкой области;
  • во Львовской области;
  • в Ровенской области;
  • в Киевской области.

Коронавирус в Украине 22 июня

В Украине третий день подряд идет уменьшение количества больных коронавирусом. По состоянию на 22 июня инфекцию обнаружили у 37 241 украинцев. За минувшие сутки подтвердили еще 681 случай.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской области — 200 человек. Также много больных в Ровенской области — 91 случай и Волынской области — 70.

коронавірус в Україні 22 червня (КАРТА)

От осложнений умерли 1 012 человек, в сутки — 10. Полностью излечились от коронавируса 16 642 человека, 133 — в сутки.

Источник: Кабмин

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