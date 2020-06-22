З 22 червня в областях України рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.

Регіони, де потрібен жорсткіший карантин, визначатимуть за новою методикою, яку виписали у постанові Кабміну №500.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Водночас постанова не застосовуються до внутрішніх та міжнародних авіаційних пасажирських перевезень.

Нова методика має такі пункти:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.

Рекомендації МОЗ

Як посилюватимуть карантин. Що можуть заборонити:

проведення масових заходів;

діяльності готелів

роботиєу метрополітену і перевезення пасажирів;

відвідування дитсадків;

роботу фітнес-центрів і спортзалів.

Де найбільше випадків коронавірусу

За даними Центру громадського здоров’я найбільше випадків Covіd-19 зафіксовано у:

у Києві;

у Чернівецькій області;

у Львівській області;

у Рівненській області;

у Київській області.

Коронавірус в Україні 22 червня

В Україні третій день поспіль йде зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 22 червня інфекцію виявили у 37 241 українців. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській – 200 осіб. Також багато хворих у Рівненській області – 91 випадок та Волинській області – 70.

Від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 людини, 133 – за добу.