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Факти / Україна / Суспільство

З 22 червня можуть посилити карантин в окремих регіонах – постанова Кабміну

З 22 червня в областях України рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.

Регіони, де потрібен жорсткіший карантин, визначатимуть за новою методикою, яку виписали у постанові Кабміну №500.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Водночас постанова не застосовуються до внутрішніх та міжнародних авіаційних пасажирських перевезень.

Нова методика має такі пункти:

  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я понад 50%;
  • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
  • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;
  • показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.

Рекомендації МОЗ

Як посилюватимуть карантин. Що можуть заборонити:

  • проведення масових заходів;
  • діяльності готелів
  • роботиєу метрополітену і перевезення пасажирів;
  • відвідування дитсадків;
  • роботу фітнес-центрів і спортзалів.

Де найбільше випадків коронавірусу

За даними Центру громадського здоров’я найбільше випадків Covіd-19 зафіксовано у:

  • у Києві;
  • у Чернівецькій області;
  • у Львівській області;
  • у Рівненській області;
  • у Київській області.

Коронавірус в Україні 22 червня

В Україні третій день поспіль йде зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 22 червня інфекцію виявили у 37 241 українців. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській  – 200 осіб. Також багато хворих у Рівненській області – 91 випадок та Волинській області – 70.

коронавірус в Україні 22 червня (КАРТА)

Від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 людини, 133 – за добу.

Джерело: Урядовий портал

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