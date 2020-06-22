З 22 червня в областях України рішення про посилення карантину прийматиме місцева влада.
Регіони, де потрібен жорсткіший карантин, визначатимуть за новою методикою, яку виписали у постанові Кабміну №500.
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Водночас постанова не застосовуються до внутрішніх та міжнародних авіаційних пасажирських перевезень.
Нова методика має такі пункти:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;
- показник динаміки зростання випадків Covid-19 більше 10%.
Рекомендації МОЗ
Як посилюватимуть карантин. Що можуть заборонити:
- проведення масових заходів;
- діяльності готелів
- роботиєу метрополітену і перевезення пасажирів;
- відвідування дитсадків;
- роботу фітнес-центрів і спортзалів.
Де найбільше випадків коронавірусу
За даними Центру громадського здоров’я найбільше випадків Covіd-19 зафіксовано у:
- у Києві;
- у Чернівецькій області;
- у Львівській області;
- у Рівненській області;
- у Київській області.
Коронавірус в Україні 22 червня
В Україні третій день поспіль йде зменшення кількості хворих на коронавірус. Станом на 22 червня інфекцію виявили у 37 241 українців. За минулу добу підтвердили ще 681 випадок.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській – 200 осіб. Також багато хворих у Рівненській області – 91 випадок та Волинській області – 70.
Від ускладнень померли 1 012 людей, за добу – 10. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 людини, 133 – за добу.