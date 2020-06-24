Боевая группа К-2 54-й ОМБр уничтожила минометные позиции и жилое помещение боевиков на Донбассе.

Бойцы приняли решение открыть огонь в сторону врага после того, как оккупанты обстреляли их позиции и мирное население.

При помощи средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств, после чего украинские военные нанесли ответный удар.

Точным попаданием были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение врага.

— Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал, — отметили бойцы К-2 54-й ОМБр.

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Что происходит на Донбассе

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. От начала текущих суток зафиксированы еще три обстрела со стороны боевиков.

Никто из бойцов ООС в результате обстрелов не пострадал.

Враг вел огонь вблизи населенных пунктов: Орехово, Луганское, Павлополь, Водяное, Широкино, Старогнатовка Хутор Вольный.