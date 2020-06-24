За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, враг обстреливал украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское.

Неподалеку Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы.

— Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной, — отмечают в штабе.

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После чего захватчики прекратили свою активность.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

За текущие сутки зафиксировали три обстрела.

22 июня боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 16 раз. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.