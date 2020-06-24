Бойова група К-2 54-ї ОМБр знищила мінометні позиції та житлове приміщення бойовиків на Донбасі.

Бійці ухвалили рішення відкрити вогонь у бік ворога після того, як окупанти обстріляли їхні позиції та мирне населення.

За допомогою засобів розвідки було встановлено точне місцезнаходження ворога та його вогневих засобів, після чого українські військові завдали удару у відповідь.

Точним влучанням було повністю знищено вогневу мінометну позицію та житлове приміщення ворога.

– Як ви бачите на відео, ніхто із окупантів не втік, – зазначили бійці К-2 54-ї ОМБр.

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Що відбувається на Донбасі

23 червня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Від початку поточної доби зафіксовано ще три обстріли з боку бойовиків.

Ніхто з бійців ООС внаслідок обстрілів не постраждав.

Ворог вів вогонь поблизу населених пунктів: Оріхове, Луганське, Павлопіль, Водяне, Широкине, Старогнатівка Хутір Вільний.