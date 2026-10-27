Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Мининфраструктуры ускорить работы, чтобы восстановить Южный мост как можно скорее, однако сроки пока не известны.

Корецкий поручил ускорить восстановление Южного моста

В результате массированной ночной атаки РФ на Киев повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена. Сроки возобновления движения неизвестны.

Как сообщил Корецкий, во время атаки враг применил по меньшей мере 16 баллистических ракет.

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Он поручил Мининфраструктуре ускорить восстановительные работы на Южном мосту. Правительство, со своей стороны, обеспечивает необходимую поддержку.

Спикер КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона сообщила, что специалисты обследуют поврежденные объекты и оценивают возможность безопасного возобновления движения.

— Пока еще рано говорить о сроках восстановления, поскольку эксперты на местах оценивают состояние полотна для безопасности движения автотранспортных средств, которые двигаются по мосту. Также оценивают повреждение метрополитена. Пока нет выводов, ожидаем их в ближайшее время, — говорит Екатерина Поп.

После получения выводов будет принято решение о полном или частичном открытии моста и восстановлении сообщения метро с левым берегом.

Поезда зеленой линии метрополитена курсируют только между станциями Сырец и Выдубичи. Остальные станции в направлении Красного хутора работают как укрытие.

Для улучшения транспортного сообщения между берегами столицы ввели временный автобусный маршрут и увеличили количество автобусов, курсирующих через Дарницкий мост.

Кроме того, совместно с Укрзализныцей готовят запуск дополнительных рейсов Kyiv City Express в час-пик уже с вечера 27 октября.

Корецкий также призвал местные власти следить за пассажиропотоком и при необходимости запускать дополнительный наземный транспорт.

Напомним, что в результате ночного обстрела столицы 27 октября, было зафиксировано попадание в Южный мост. Движение транспорта по мосту перекрыли в обоих направлениях, также повреждена инфраструктура метро.

Также из-за этого изменили работу общественного транспорта.

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