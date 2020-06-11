Представители ОРДЛО будут участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы в качестве советников украинской делегации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Отмечается, что советники будут сотрудничать с участниками ТКГ на постоянной основе, защищая интересы более 1,5 млн переселенцев.

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На последней встрече отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а отдельные районы Луганщины — врач Константин Либстер и глава Международной ОО и юрист Вадим Горан.

Продолжение переговоров по инициативе спецпредставителя председателя ОБСЕ Хайди Грау состоится в понедельник, 15 июня.

По словам представителей населения Донбасса, никто не будет вести переговоры с “ДНР” и “ЛНР”, однако прозрачная работа ТКГ должна стать гарантом мирного урегулирования ситуации на оккупированных территориях.

Журналисты и общественные деятели, вовлеченные в процесс переговоров, будут представлять мнение жителей этих регионов и консультировать украинскую делегацию.