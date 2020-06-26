Национальное антикоррупционное бюро задержало главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня и местного чиновника, подозревая их во взяточничестве на сумму 1,8 млн грн.

— Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. Денежные средства должны были передаваться траншами, — отмечают в НАБУ.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тыс. грн — уличены с поличным.







Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки / 2 фотографии

Главу ОГА и его пособника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Имя главы ОГА озвучил бывший надреп Сергей Лещенко.