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Факты / Украина / Политика

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки

Национальное антикоррупционное бюро задержало главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня и местного чиновника, подозревая их во взяточничестве на сумму 1,8 млн грн.

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки

— Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности.

Денежные средства должны были передаваться траншами, — отмечают в НАБУ.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тыс. грн — уличены с поличным.

  • Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки
  • Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки
  • Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки
  • Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки
Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали за вымогательство взятки / 2 фотографии

Главу ОГА и его пособника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Имя главы ОГА озвучил бывший надреп Сергей Лещенко.

 

Источник: НАБУ

Фото: УНИАН

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