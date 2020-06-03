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Факты / Происшествия

300 тыс. грн взятки: прокуратура задержала чиновника Минобразования

Киевская местная прокуратура задержала чиновника из Министерства образования и науки Украины во время получения взятки в размере 300 тыс. грн.

По данным следствия, за победу на конкурсе относительно осуществления опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн глава одного из Директоратов Минобразования требовал денежное вознаграждение от представителя государственного предприятия.

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Чиновник был задержан во время того, как он получил $5 тыс. и 165 тыс. грн по ст. 368 УК Украины.

В помещении Директората Министерства образования и науки Украины уже проведены обыски. Сейчас чиновнику готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

  • Затримання посадовця Міносвіти
  • Затримання посадовця Міносвіти
  • Задержали чиновника Минобразования за вымогательство взятки в 300 тыс. грн
  • Затримання посадовця Міносвіти
  • Затримання посадовця Міносвіти
  • Задержали чиновника Минобразования за вымогательство взятки в 300 тыс. грн
300 тыс. грн взятки: прокуратура задержала чиновника Минобразования / 3 фотографии

Задержание взяточников

Недавно прокуратура Киевской области задержала заместителя мэра Борисполя и его сообщника за вымогательство взятки.

Чиновник хотел получить три квартиры от застройщика как неправомерную выгоду за беспрепятственное введение дома в эксплуатацию.

Оба злоумышленника были задержаны во время передачи документов относительного имущественного права на одну из трех квартир. Сейчас готовится сообщение о подозрении.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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