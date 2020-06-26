Національне антикорупційне бюро затримало голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня та місцевого посадовця, підозрюючи їх у хабарництві на суму 1,8 млн грн.

– Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності. Кошти мали передаватися траншами, -зазначають у НАБУ.

Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передавання другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому.

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Главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня затримали за вимагання хабаря / 2 фотографии

Голову ОДА та його пособника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ім’я глави ОДА озвучив колишній надреп Сергій Лещенко.

Не так давно у Харкові затримали двох чоловіків, які намагалися продати посади глав обласної адміністрації та податкової.

Шахраї мали отримати $1 млн за нібито призначення потрібного кандидата на посаду голови Харківської облдержадміністрації.

Ще $100 тис. – за призначення на посаду керівника Головного управління Державної податкової служби Харківщини.