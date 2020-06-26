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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 26 июня коронавирус обнаружили у 41 117 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 1 109 случаев. Это стало новым антирекордом.

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09:18 - 26 июня

Коронавирус в Украине 26 июня подтвердили у 41 117 украинцев, новых случаев — 1 109.

Умерло от осложнений коронавируса 19 человек, всего — 1 086 человек.

За сутки излечился 541 украинец. Всего болезнь преодолели 17 758 пациентов.

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21:18 - 25 июня

Украина разворачивает больницы второй волны для приема больных коронавирусом.

Очередной антирекорд загруженность больниц значительно увеличилось.

— Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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19:59 - 25 июня

Школьники промежуточных классов получат табели о успешности до 1 июля. Дипломы для одиннадцатых классов будут до 31 августа, а для учащихся учреждений профобразования — до 31 июля.

Изменения в сроках выдачи произошли из-за введения карантина.

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19:57 - 25 июня

В Украину из Польши прибыло 134 т товаров для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Соседняя страна передала защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и другие материалы через механизм гражданской защиты ЕС.

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15:41 - 25 июня

Кабинет Министров внес изменения в постановление №392 о адаптивном карантине.

Что изменилось:

  • освобождены от обязательной обсервации туристы при негативном ПЦР-тесте;
  • обязательное медицинское страхование иностранцев, въезжающих в Украину;
  • освобождены от обязательной самоизоляции или обсервации участники вступительных экзаменов из оккупированного Крыма и Донбасса;
  • работу кинотеатров с 2 июля;
  • разрешение центрам предоставления админуслуг самостоятельно определять время начала работы.

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11:34 - 25 июня

В Донецкой области вспышка коронавируса зафиксирована в Славянской психиатрической больнице.

По состоянию на утро 25 июня подтверждено 23 случая Covid-19, 22 из которых — у медработников.

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11:29 - 25 июня

В Вооруженных силах Украины в сутки подтверждено 7 новых случаев Covid-19.

Всего по состоянию на утро 25 июня в ВСУ болеют 146 человек. Выздоровели за время пандемии 290 человек, пять летальных случаев.

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11:27 - 25 июня

В Одесской области по состоянию на утро 25 июня выявлено 95 новых случаев коронавируса.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев — 1466.

За последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 в области увеличилось вдвое.

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09:40 - 25 июня

По состоянию на 25 июня в Киеве обнаружили 81 новый случай коронавируса, всего в городе 4 609 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 13, в Оболонском и Соломенском — по 12, а в Шевченковском районе — 9 случаев.

коронавирус киев статистика 25.06

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09:24 - 25 июня

Как коронавирус распространяется по областям Украины:

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