Минздрав инициирует усиление карантина на транспорте и в магазинах

Министерство здравоохранения требует усиления карантина в общественном транспорте и магазинах.

Все из-за вспышки коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге.

В Минздраве призывают украинцев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

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Степанов напомнил, что носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

Также нужно обязательно быть в ней в общественном транспорте и зданиях.

Вспышка коронавируса 26 июня

1 109 случаев коронавируса в Украине подтвердили 26 июня. Всего заболело 41 117 человек.

Умерло 1 086 человек, 19 за последние сутки.

Болезнь преодолели 541 украинца. Всего болезнь преодолели 17 758 пациентов.

Вспышка специалисты связывают с игнорированием правил карантина украинцами.

Также в стране значительно возросло количество тестирований на Covid-19.