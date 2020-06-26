МОЗ ініціює посилення карантину на транспорті та в магазинах

Міністерство охорони здоров’я вимагає посилення карантину в громадському транспорті та магазинах.

Усе через спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

У МОЗ закликають українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції.

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Степанов нагадав, що носити маски на вулиці потрібно у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м.

Також потрібно обов’язково бути у ній в громадському транспорті та будівлях.

Спалах коронавірусу 26 червня

1 109 випадків коронавірусу в Україні підтвердили 26 червня. Усього захворіло 41 117 людей.

Померло 1 086 осіб, 19 за останню добу.

Хворобу подолали 541 українця. Всього хворобу подолали 17 758 пацієнтів.

Спалах фахівці пов’язують з ігноруванням правил карантину українцями.

Також у країні значно зросла кількість тестувань на Covid-19.