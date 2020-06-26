МОЗ ініціює посилення карантину на транспорті та в магазинах

Міністерство охорони здоров’я вимагає посилення карантину в громадському транспорті та магазинах.
Усе через спалах коронавірусу, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.
У МОЗ закликають українців носити маски, мити руки та дотримуватись дистанції.
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Степанов нагадав, що носити маски на вулиці потрібно у разі скупчення людей і відсутності можливості соціального дистанціювання не менше 1,5 м.
Також потрібно обов’язково бути у ній в громадському транспорті та будівлях.
Спалах коронавірусу 26 червня
1 109 випадків коронавірусу в Україні підтвердили 26 червня. Усього захворіло 41 117 людей.
Померло 1 086 осіб, 19 за останню добу.
Хворобу подолали 541 українця. Всього хворобу подолали 17 758 пацієнтів.
Спалах фахівці пов’язують з ігноруванням правил карантину українцями.
Також у країні значно зросла кількість тестувань на Covid-19.