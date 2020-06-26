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Факты / Украина / Общество

Мы все ближе к этому решению: Киев может усилить карантин

Городская власть Киева рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Об этом Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась и суточный прирост очень высок.

Как выглядит прирост инфицирования с начала текущей недели:

  • 22.06     +43;
  • 23.06     +61;
  • 24.06     +99;
  • 25.06     +81;
  • 26.06     +115.

По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали 4 724 случаев коронавируса, за сутки обнаружили 115 человек, заболевших Covid-19. Сейчас это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Виталий Кличко отмечает, что ограничения ослабили, чтобы заработал бизнес, однако жители столицы стали пренебрегать всеми средствами защиты.

— Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями, — отметил мэр столицы.

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Если количество заражений будет расти, городские власти готовы вернуть карантин к более жестким ограничениям.

— Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям.

В частности, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению, — отметил Виталий Кличко.

Усиление карантина

12 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти на местах вправе автономно усиливать карантин в своих регионах, если этому способствуют показатели заражений.

Решением Кабмина от 25 июня принято: если в регионе три дня подряд ухудшаются эпидемиологические показатели, то область должна усилить карантинные ограничения.

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