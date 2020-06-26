Городская власть Киева рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.
Об этом Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась и суточный прирост очень высок.
Как выглядит прирост инфицирования с начала текущей недели:
- 22.06 +43;
- 23.06 +61;
- 24.06 +99;
- 25.06 +81;
- 26.06 +115.
По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали 4 724 случаев коронавируса, за сутки обнаружили 115 человек, заболевших Covid-19. Сейчас это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.
Виталий Кличко отмечает, что ограничения ослабили, чтобы заработал бизнес, однако жители столицы стали пренебрегать всеми средствами защиты.
— Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями, — отметил мэр столицы.
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Если количество заражений будет расти, городские власти готовы вернуть карантин к более жестким ограничениям.
— Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям.
В частности, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению, — отметил Виталий Кличко.
Усиление карантина
12 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти на местах вправе автономно усиливать карантин в своих регионах, если этому способствуют показатели заражений.
Решением Кабмина от 25 июня принято: если в регионе три дня подряд ухудшаются эпидемиологические показатели, то область должна усилить карантинные ограничения.