Городская власть Киева рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям.

Об этом Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась и суточный прирост очень высок.

Как выглядит прирост инфицирования с начала текущей недели:

22.06 +43;

23.06 +61;

24.06 +99;

25.06 +81;

26.06 +115.

По состоянию на 26 июня в Киеве зафиксировали 4 724 случаев коронавируса, за сутки обнаружили 115 человек, заболевших Covid-19. Сейчас это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Виталий Кличко отмечает, что ограничения ослабили, чтобы заработал бизнес, однако жители столицы стали пренебрегать всеми средствами защиты.

— Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями, — отметил мэр столицы.

Читайте: В Украине могут вернуть жесткий карантин — Шмыгаль

Если количество заражений будет расти, городские власти готовы вернуть карантин к более жестким ограничениям.

— Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В частности, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению, — отметил Виталий Кличко.

Усиление карантина

12 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти на местах вправе автономно усиливать карантин в своих регионах, если этому способствуют показатели заражений.

Решением Кабмина от 25 июня принято: если в регионе три дня подряд ухудшаются эпидемиологические показатели, то область должна усилить карантинные ограничения.