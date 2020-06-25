В Украине могут ввести жесткий карантин, если украинцы будут игнорировать противоэпидемические меры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в других странах модель адаптивного карантина работает и рост новых случаев коронавируса уменьшается, чего нельзя сказать об Украине.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

— Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали придерживаться карантина. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь – продолжать политику наказаний, – сказал он.

Премьера отметил, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавируса.

— Продолжается рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загрузка больниц составляет более 50%. К сожалению, это чрезвычайно негативный сигнал, — сказал он.

Шмыгаль призывал украинцев соблюдать карантин, чтобы не усиливать карантин и помочь уберечь экономику страны от падения.

На протяжении последних нескольких недель в Украине существенно увеличилось число новых пациентов. По статистике коронавируса в Украине 25 июня количество случаев превысило 40 тыс.

Ежедневно в стране фиксируется новый антирекорд, а суточных прирост уже приближается к 1 тыс. человек в день.