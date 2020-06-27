Главу Кировоградской ОГА Балоня взяли под стражу

Главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню, который вымогал 1,8 млн грн у местного чиновника, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней, однако с правом внесения залога в размере 10 млн грн.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, отчитывается пресс-служба САП.

Его пособника также взяли под стражу, альтернатива — внесение залога 5 млн грн.

Читайте: Главе Кировоградской ОГА Балоню сообщили о подозрении

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного местного чиновника подозревают во взяточничестве на сумму 1,8 млн грн.

Мужчины требовали деньги от другого чиновника за то, что не будут мешать его работе.

Правоохранители разоблачили взяточников, НАБУ и САП сообщили им о подозрении.

Незаконные действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.