PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Главе Кировоградской ОГА Балоню сообщили о подозрении

Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню, которого ранее уличили в получении неправомерной выгоды, НАБУ и САП сообщили о подозрении.

Правоохранители квалифицировали действия по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Следствие по делу еще продолжается, но правоохранители уже установили, что глава ОГА и еще один чиновник предлагали руководителю органа государственной власти в регионе заплатить им 1,8 млн грн за то, чтобы они не мешали его работе.

Читайте: Погорели на взятках. Что известно о последних громких задержаниях в Украине

Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного местного чиновника задержало НАБУ с подозрением во взяточничестве на сумму 1,8 млн грн.

Они вымогали деньги за несовершение препятствий в деятельности другого чиновника.

Деньги они должны были получать траншами.

Источник: САП

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх