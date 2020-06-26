Главе Кировоградской ОГА Балоню сообщили о подозрении

Главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню, которого ранее уличили в получении неправомерной выгоды, НАБУ и САП сообщили о подозрении.

Правоохранители квалифицировали действия по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Следствие по делу еще продолжается, но правоохранители уже установили, что глава ОГА и еще один чиновник предлагали руководителю органа государственной власти в регионе заплатить им 1,8 млн грн за то, чтобы они не мешали его работе.

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Главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного местного чиновника задержало НАБУ с подозрением во взяточничестве на сумму 1,8 млн грн.

Они вымогали деньги за несовершение препятствий в деятельности другого чиновника.

Деньги они должны были получать траншами.