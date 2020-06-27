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Факти / Україна

Главу Кіровоградської ОДА Балоня взяли під варту

Главі Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню, який вимагав 1,8 млн грн у місцевого посадовця, обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою на строк 60 днів, однак з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Таке рішення ухвалил Вищий антикорупційний суд, звітує прес-служба САП.

Його посібника також взяли під варту, альтернатива – внесення застави 5 млн грн.

Читайте: Главі Кіровоградської ОДА Балоню повідомили про підозру

Главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і ще одного місцевого чиновника підозрюють у хабарництві на суму 1,8 млн грн.

Чоловіки вимагали гроші від іншого чиновника за те, що не заважатимуть його роботі.

Правоохоронці викрили хабарників, НАБУ і САП повідомили їм про підозру.

Незаконні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Джерело: САП

Фото: УНІАН

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