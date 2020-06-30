Вот уже более 10 лет только от одного упоминания о ВНО у абитуриентов вздрагивает сердце и потеют ладони.

Кстати, в 2019 году ВНО по украинскому языку лучше написали девушки. Они в три раза чаще набирали высокие баллы.

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Сочинение на ВНО — это отдельный вид искусства. Уже стало традиционным публиковать ежегодно забавные перлы. Вот несколько из ВНО 2019 (орфография и пунктуация авторские):

Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я.

Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?

У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все.

Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів.

Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло.

Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому.

У творі “Кайдашева сім’я” П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

Школьники ежегодно слышат кучу шуток в свой адрес из-за тестирования. Однако, сможет ли каждый взрослый сдать тест на ВНО? Ответьте на легкие вопросы ВНО по украинскому языку, которые Факты ICTV взяли из теста за 2019 год.

ВНО 2020 в условиях пандемии коронавируса

Основная сессия ВНО 2020 стартовала 25 июня, а завершится 17 июля.

Она планировалась на 21 мая — 15 июня, однако пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы.

Более того, ВНО в 2020 году сделали не обязательным для всех выпускников. Так, тестирование придется проходить только тем, кто планирует поступать в ВУЗы. Таким образом власти пытаются минимизировать большое скопление людей во время тестирования.

В этом году выпускники должны обязательно написать тест по украинскому языку и литературе, второй предмет на выбор — математика или история Украины. Третий — можно выбрать на свое усмотрение.

Когда будут известны результаты ВНО 2020 — смотрите в материале Фактов ICTV.