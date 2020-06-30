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Факты / Украина

ВНО по украинскому языку написали более 275 тыс. человек — когда будут результаты

Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе 30 июня написали 275 081 абитуриент, что составляет 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Порог сдал/не сдал, а также результаты ВНО будут определены до 24 июля. На страницах участников результаты опубликуют до 25 июля.

Тестирование традиционно является самым многочисленным среди всех предметов.

Читайте: Старт ВНО 2020 в Украине: как пройдет тестирование в условиях карантина

Не допустили к пунктам тестирования 143 участника, из них 52 — из-за выявленных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры прохождения ВНО контролировали 127 общественных наблюдателей.

В этом году ВНО 2020 началось 5 июня тестом по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии. Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля по 11 августа.

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок, когда будут известны результаты ВНО в 2020 году.

В частности, первые результаты написания тестов по математике и физике выпускники узнают до 17 июля. Последними станут известны баллы по географии и химии — до 29 июля.

Источник: Минобразования

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